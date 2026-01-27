L’incidente di via Giuseppe Impastato a Milano ha portato alla tragica perdita di un giovane di origine nordafricana. L’episodio, avvenuto nel quartiere Rogoredo, ha sollevato questioni di sicurezza e ordine pubblico. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e garantire la calma nella zona.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:00, via Giuseppe Impastato a Milano, nel quartiere Rogoredo, è stata teatro di un violento episodio conclusosi con la morte di un giovane di circa vent’anni, di origine nordafricana. La zona è nota per essere una delle principali piazze di spaccio della città. Secondo le prime informazioni, il ragazzo è rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. Gli esperti della Scientifica ipotizzano, con cautela, che l’arma impugnata dalla vittima potesse essere una pistola a salve. La dinamica dei fatti: una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate stava effettuando un controllo del territorio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sparatoria Milano, Piantedosi: “non diamo scudi immunitari a nessuno”

Approfondimenti su Milano Sparatoria

La sparatoria avvenuta a Milano, nel quartiere Rogoredo, ha coinvolto un giovane di origine nordafricana.

Milano conferma la propria crescita nel campionato di volley 2026, con Allianz protagonista.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sparatoria Milano, Salvini: «Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma»

Ultime notizie su Milano Sparatoria

Argomenti discussi: Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo; Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni: indagato l'agente in borghese che l'ha colpito. Aveva una pistola a salve; Salvini e il 20enne ucciso a Milano: Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma.

Sparatoria a Milano, ventenne armato ucciso da agenti in borghese. Piantedosi: No a presunzione di colpevolezza. Salvini: Sono dalla parte del poliziottoUn giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane, di origine nordafricana e non ancora identificato, sarebbe stato ucciso nel corso di una sparat ... gazzettadiparma.it

Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salveÈ successo intorno alle 18 di oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato. Secondo quanto si apprende, gli uomini delle forze dell'ordine stavano svolgendo un servizio antidroga. Il giovane ha puntato ... tg24.sky.it

Sparatoria con polizia a Milano, ucciso 28enne: l’agente indagato per omicidio https://qds.it/milano-polizia-sparatoria-ucciso-28enne-cronaca-indagini-soccorsi/ - facebook.com facebook

Salvini: “Sulla sparatoria di Milano sono dalla parte del poliziotto” x.com