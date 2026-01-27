Spalletti risponde a Conte postando la sua intervista in cui definisce il Napoli i migliori di tutti | i campioni d’Italia

Spalletti ha risposto a Conte condividendo un’intervista in cui ha definito il Napoli “i migliori di tutti” e campioni d’Italia. La discussione tra i due tecnici si è arricchita di nuove dichiarazioni, evidenziando le posizioni contrastanti sulla stagione e sui successi della squadra partenopea. Questo scambio riflette l’attenzione crescente sul campionato italiano e sui protagonisti di questa stagione.

Dopo le parole di Conte in risposta all'espressione "ex campioni d'Italia", pronunciata da Spalletti dopo Juve -Napoli, non si è fatta attendere la controreplica del tecnico toscano. Nessuna risposta verbale, ma solo un video pubblicato su Instagram con alcune sue dichiarazioni post-partita alla Rai, in cui ha definito il Napoli campione d'Italia, senza "ex". Tutto bello, peccato che Spalletti "ex " l'abbia detto davvero in conferenza stampa. Anche se, secondo molti, voleva dire campioni d'Italia uscenti. Polemica sostanzialmente inutile ma Conte nella risposta a domanda precisa ha ripetuto «se lo ha detto».

