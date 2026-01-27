Spalletti replica a Conte | Pensavo fosse intelligenza artificiale

In vista della partita di Champions League contro il Monaco, Luciano Spalletti ha risposto a Antonio Conte con un commento che ha suscitato attenzione. La discussione tra i due allenatori si inserisce nel clima di attesa per una sfida importante, evidenziando le rispettive strategie e personalità nel mondo del calcio internazionale.

Luciano Spalletti ha replicato ad Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League contro il Monaco. In conferenza stampa, il tecnico ha liquidato rapidamente il botta e risposta nato dopo Juventus-Napoli 3-0 e la sua frase sugli “ex campioni d’Italia”, che non era piaciuta all’ambiente.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Spalletti Conte

In questa breve analisi, si esamina lo scambio tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, segnato da una replica di Spalletti in conferenza stampa.

Luciano Spalletti, nel presentare la partita contro il Monaco, ha commentato le parole di Conte, sottolineando come inizialmente pensasse fosse intelligenza artificiale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Spalletti risponde a Conte: Pensavo fosse intelligenza artificiale

Ultime notizie su Spalletti Conte

Argomenti discussi: Juventus-Napoli, Spalletti e Conte restano in silenzio: cancellate le due conferenze stampa della vigilia; Conte sbeffeggiato dai suoi ex tifosi Juve in una partita da incubo: 3-0 e un coro che fa male; Juventus-Napoli, gara di nervi: Luciano Spalletti e Antonio Conte sorprendono tutti; Diretta Juventus-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT.

Spalletti, doppia replica a Conte: prima il video sui social (con gaffe), poi la battuta al veleno in conferenzaSpalletti pubblica un video su Instagram per negare di aver definito il Napoli ex campione d’Italia ma viene smentito dal web. Poi torna sul tema e replica a Conte davanti ai giornalisti ... sport.virgilio.it

Spalletti risponde a Conte: Napoli? I migliori di tutti, i campioni. Poi la frase sull'intelligenza artificialeMONTECARLO (Principato di Monaco) - Luciano Spalletti prova a gettare acqua sul fuoco della polemica accesa da Antonio Conte, che c'è rimasto male per la definizione di ex campioni d'Italia data al ... msn.com

#Spalletti replica a #Conte: “Speravo fosse intelligenza artificiale, poi mi sono dovuto rendere conto che era vero. Spero abbiate temi diversi di cui parlare, temi da Champions League…” x.com

#Spalletti replica così a #Conte Il gesto del tecnico della #Juve - facebook.com facebook