Spalletti il valorizzatore | così ha fatto incassare 600 milioni di euro ai suoi club

Spalletti è riconosciuto per il suo ruolo di valorizzatore dei talenti, contribuendo a incrementare il valore economico dei club in cui ha lavorato. La sua capacità di migliorare le rose e ottenere risultati sportivi si traduce anche in un impatto finanziario significativo, stimato in circa 600 milioni di euro. La Juventus ha recentemente affidato a lui il compito di rivitalizzare la rosa, confermando la sua reputazione di stratega nel calcio professionistico.

Quando John Elkann ha avallato l’ultimo cambio tecnico, non ha nutrito dubbi nel ritenere che Luciano Spalletti fosse l’uomo giusto nel momento giusto. Non soltanto perché in carriera, a livello di club, raramente aveva fallito l’obiettivo assegnatogli dal management, ma anche per una qualità particolarmente ricercata alla Continassa: quella di “valorizzatore”. La Juventus, disorientata dopo l’ennesimo fallimento sportivo, ha così assegnato all’ex ct della Nazionale una missione duplice: portare la squadra tra le prime quattro e riqualificare il parco calciatori. Entrambe le direttive sono funzionali a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario, rispettare il business plan che prevede il pareggio di bilancio nel 2026-27 ed evitare che gli azionisti mettano di nuovo mano al portafoglio, dopo aver sostenuto quattro ricapitalizzazioni dal 2019 per un ammontare di 998 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Spalletti Valorizzatore

Juventus - Benfica e Spalletti contro un proprio tifoso! Ha fatto bene #calcio #juventus

Ultime notizie su Spalletti Valorizzatore

