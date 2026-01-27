Spaccio nell' avellinese giudizio immediato per un trentenne di origine gambiana e una ventitreenne salernitana

La Procura di Avellino ha richiesto il giudizio immediato per due persone coinvolte in un caso di spaccio. Si tratta di un uomo di origine gambiana e di una donna salernitana, entrambi difesi dall’avvocato Fabio Tulimiero. La notizia riguarda un procedimento giudiziario in corso, con l’obiettivo di chiarire i fatti e determinare eventuali responsabilità.

La Procura di Avellino ha ottenuto il giudizio immediato nei confronti di un trentenne di origine gambiana e di una ventitreenne di Salerno, entrambi difesi dall'avvocato Fabio Tulimiero. Come riportano i colleghi di Avellinotoday, i due erano stati fermati dalla Squadra Mobile di Avellino.

