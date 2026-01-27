Spaccio di droga fuori al pub | 3 finiscono a processo

In prossimità di un noto pub sulla Nazionale Appia a Casapulla, tre persone sono state chiamate a processo per spaccio di droga. La richiesta di rinvio a giudizio immediato è stata avanzata dal pubblico ministero Anna Ida Capone. Questa vicenda evidenzia le iniziative delle autorità locali per contrastare il fenomeno, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

Spaccio di droga nei pressi di un noto pub sulla Nazionale Appia a Casapulla. Questa l’accusa a carico di 3 persone per le quali il pubblico ministero Anna Ida Capone ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio immediato. Dovranno comparire dinanzi al giudice Giorgio Pacelli, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Pisciotta, 34enne di San Nicola la Strada; Donato Petrillo, 29enne di Caserta; Mario Vernotti, 46enne di Casapulla. Secondo l’accusa avrebbero detenuto un notevole quantitativo di droga, prevalentemente cocaina e crack, per spacciarla fuori al locale. In particolare Pisciotta e Petrillo si sarebbero dovuti occupare della vendita al dettaglio dello stupefacente, che veniva nascosto nella buca delle lettere di un palazzo.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Casapulla

CLAN DEI CASALESI: SANDOKAN E LA GUERRA PER IL TRONO | DOCUMENTARIO CAMORRA

Ultime notizie su Casapulla

