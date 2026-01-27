Questa introduzione offre una panoramica chiara e sobria sulla figura di Abdherraim Mansouri, evidenziando il suo passato e il contesto in cui è avvenuto il tragico episodio a Rogoredo, senza sensazionalismi o enfasi.

Il ritratto che emerge dalle carte giudiziarie di Abdherraim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso a Rogoredo, è quello segnato da una vita votata al crimine e alla violenza. E punteggiata da precedenti e arresti per spaccio, rapina, e un’aggressione a un carabinieri datata già 2016. Non solo. Perché da quanto ricostruisce tra gli altri oggi il Corriere della sera, il giovane, « appartenente a una famiglia nota nell’ambiente della droga, non aveva mai fatto richiesta di permesso di soggiorno ». Ma procediamo con ordine, e cerchiamo di ricostruire il percorso dell’immigrato marocchino a Milano. E il suo curriculum vitae che registra precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Spaccio, alias, precedenti: la vita al limite del marocchino irregolare ucciso a Rogoredo. Ecco chi era

Approfondimenti su Rogoredo abbia

A Latina, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di nazionalità marocchina irregolare dal 2000, con precedenti per violenza sessuale.

Questo articolo fornisce informazioni sulla sparatoria avvenuta a Rogoredo, che ha coinvolto un ragazzo di 28 anni, Abderrahim Mansouri.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rogoredo abbia

Abdherraim Mansouri, chi era l'uomo ucciso a Rogoredo: i precedenti per spaccio e rapina, l'aggressione a un carabiniereIl 28enne, appartenente a una famiglia nota nell'ambiente della droga, non aveva mai fatto richiesta di permesso di soggiorno. Aveva scontato una pena per spaccio nel carcere di Cremona. Altre denunce ... milano.corriere.it

La riproduzione di una Beretta, i precedenti, la droga addosso e il permesso di soggiorno mai chiesto: chi era Abderrahim MansouriIl marocchino non ha mai chiesto il permesso di soggiorno e tra i suoi precedenti risulta un'aggressione a un carabiniere al quale ha tentato di sottrarre l'arma di ordinanza ... msn.com

#roma "Operazione a tenaglia" contro lo spaccio al Quarticciolo: 18 arresti e oltre 500 dosi di cocaina sequestrate in un blitz congiunto di Carabinieri e Paracadutisti del "Tuscania". Un'operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta ieri nel q - facebook.com facebook