Spaccati sull’Albanese | No alla cittadinanza a chi è antisionista

La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese ha suscitato discussioni e reazioni diverse nel consiglio comunale. La mozione, proposta da Fondamenta-Avs, evidenzia le tensioni politiche legate alle posizioni antisioniste e alle implicazioni sul riconoscimento civico. In questo contesto, si analizzano le diverse opinioni e le implicazioni di questa decisione.

La mozione di Fondamenta-Avs per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, che verrà discussa nel consiglio comunale di giovedì, suscita da una parte imbarazzo e dall'altra polemica politica. Uno scontro che divampa proprio nei giorni della Memoria. Nella maggioranza di cui Avs fa parte, perplessità e contrarietà fanno il paio. Nel 2024 Fondamenta- Avs fece la lista per le comunali con Possibile e Psi. Anche tra i compagni di lista ci sarebbe chi non condivide la richiesta di conferimento della cittadinanza. Il sindaco Enzo Lattuca ha affermato che non si debbono presentare candidature divisive, quindi il voto contrario del Pd, almeno a maggioranza, è scontato (votano i singoli consiglieri in autonomia di coscienza), come quello di Cesena 2024, anticipato ieri dal capogruppo Armando Strinati.

