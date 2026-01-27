Spaccata all’Hemingway telecamere fuori uso

Un furto con spaccata si è verificato all’Hemingway Cafè, mentre alla Trattoria della Fortuna è stato tentato un ingresso non autorizzato. Le telecamere di sorveglianza comunale non sembrano aver registrato elementi utili per identificare i responsabili. La vicenda evidenzia l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci per tutelare attività commerciali e locali pubblici.

Furto con spaccata all’Hemingway cafè e tentativo di intrusione alla vicina Trattoria della Fortuna, dalla videosorveglianza comunale non ci sono grandi speranze di beccare i responsabili. Questo perché delle due telecamere presenti in piazza delle Monnighette una è fuoriuso e l’altra non consente una visione chiara dell’accaduto. La questione fa tornare alla ribalta il nodo dell’obsolescenza e del mancato funzionamento degli occhi elettronici installati dall’ex sindaco Massimo Bacci. Se ne parlerà oggi in aula. A incalzare dall’opposizione è Per Jesi che, con interpellanza, chiede "massima trasparenza": "Negli ultimi mesi a Jesi si sono moltiplicati furti negli appartamenti, atti di vandalismo e episodi che minano il clima di tranquillità e la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

