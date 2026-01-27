La notizia riguarda un furto avvenuto nella pizzeria ‘L’Angolo’ a Scandiano, in via Manzoni, durante la notte di domenica. Un episodio che evidenzia le problematiche legate alla sicurezza dei locali commerciali nella zona.

Ladri in azione ai danni della pizzeria ‘L’angolo’ a Scandiano in via Manzoni. Il furto è stato compiuto domenica notte. Il colpo è stato poi scoperto ieri mattina. "Un uomo – racconta il titolare Tommaso Dattoli Cadispoti – è stato ripreso dalle telecamere durante l’intrusione. Per entrare ha rotto il vetro di una piccola finestra di un bagno. Il locale è stato messo sottosopra e ha rubato la cassaforte: all’interno erano custoditi circa 2mila euro. Ha preso anche un computer e i cellullari utilizzati per la nostra attività per effettuare le consegne delle pizze. Complessivamente, tra la refurtiva e i danneggiamenti provocati, i danni ammontano a circa 6mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spacca il vetro e svaligia la pizzeria ’L’Angolo’

