In questa stagione, lo Sporting Sala Consilina si sta distinguendo nel massimo campionato nazionale di futsal, raggiungendo il quarto posto in Serie A e qualificandosi alle Final Eight di Coppa Italia. Un risultato che testimonia il buon momento della squadra campana, che si confronta con le più forti del torneo e conferma il suo valore nel panorama nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Campania Felix nel massimo torneo nazionale di futsal dove in questa stagione sta brillando lo Sporting Sala Consilina che attualmente è quarto in classifica (27) anche se a pari punti con la Feldi Eboli e dietro solo le corazzate L84 Torino (32) ed i campioni d’Italia del Meta Catania appaiate in vetta a quota 32. Alla sua terza stagione nella massima serie, il club della famiglia Detta ha evidenziato una ulteriore crescita per un progetto partito dalle serie minori e che in pochi anni ha portato il sodalizio gialloverde nell’olimpo del futsal italiano. L’apice per lo Sporting Sala Consilina si sta toccando in questa stagione che ha visto, oltre al cammino estremamente positivo in campionato, lo storico traguardo della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia in programma a marzo ad Ancona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sp. Sala Consilina, momento d’oro per i gialloverdi: Final Eight in Coppa Italia e quarto posto in serie A

Approfondimenti su Sala Consilina

Le final four della Coppa Italia Serie C1 di calcio a cinque si terranno il 3 e 4 gennaio presso la palestra Luigi Marabini di San Martino in Strada, Forlì.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sala Consilina

Argomenti discussi: Sporting Sala Consilina, piacere di stupire. Pianificazione e mentalità; Sala Consilina celebra San Sebastiano: encomio al luogotenente Carlo Maucioni.

SALA CONSILINA: AL McDONALD’S TRE APPUNTAMENTI IMPERDIBILI PER UN CARNEVALE DA SOGNO! Pronti per il Carnevale Vi aspettiamo nel McDonald’s di Sala Consilina per tre appuntamenti imperdibili all’insegna della creatività: - facebook.com facebook

Sala Consilina, la Divina Commedia prende forma in 3D a scuola x.com