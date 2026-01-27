Sovraindebitamento un nuovo sportello per cittadini e imprese a Piacenza

Da ilpiacenza.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo sportello di S.O.S. Piacenza offre assistenza a cittadini e imprese per le procedure di sovraindebitamento, in conformità con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza. L’iniziativa, autorizzata dal Ministero di Giustizia, nasce dalla collaborazione con Mcl, con l’obiettivo di fornire supporto e consulenza qualificata per affrontare situazioni di crisi finanziaria.

Il Minstero di Giustizia ha autorizzato S.O.S. Piacenza ad operare in tema di procedure di sovraindebitamento in applicazione Codice della Crisi e dell’insolvenza nel circondario del Tribunale di Piacenza e, questo, grazie alla collaborazione con Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori) che ha.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Piacenza Tribunale

Bergamo, nasce lo «Sportello energia e clima». Per accompagnare cittadini e imprese verso la neutralità climatica

A Bergamo nasce lo «Sportello energia e clima», un servizio dedicato a cittadini e imprese per favorire la transizione verso la neutralità climatica.

Alluvione, apre lo sportello di assistenza per le domande di rimborso per cittadini e imprese

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.