Sovraindebitamento un nuovo sportello per cittadini e imprese a Piacenza
Il nuovo sportello di S.O.S. Piacenza offre assistenza a cittadini e imprese per le procedure di sovraindebitamento, in conformità con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza. L’iniziativa, autorizzata dal Ministero di Giustizia, nasce dalla collaborazione con Mcl, con l’obiettivo di fornire supporto e consulenza qualificata per affrontare situazioni di crisi finanziaria.
Il Minstero di Giustizia ha autorizzato S.O.S. Piacenza ad operare in tema di procedure di sovraindebitamento in applicazione Codice della Crisi e dell’insolvenza nel circondario del Tribunale di Piacenza e, questo, grazie alla collaborazione con Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori) che ha.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
