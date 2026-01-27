Sovraindebitamento un nuovo sportello per cittadini e imprese a Piacenza

Il nuovo sportello di S.O.S. Piacenza offre assistenza a cittadini e imprese per le procedure di sovraindebitamento, in conformità con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza. L’iniziativa, autorizzata dal Ministero di Giustizia, nasce dalla collaborazione con Mcl, con l’obiettivo di fornire supporto e consulenza qualificata per affrontare situazioni di crisi finanziaria.

