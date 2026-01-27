Soundreef annunciato il Reparto Artistico | nuove opportunità per gli autori iscritti

Soundreef ha annunciato l’attivazione del nuovo Reparto Artistico, offrendo agli autori iscritti opportunità di sviluppo creativo e collaborazioni musicali. Questa iniziativa amplia i servizi dell’azienda, che già si occupa di collecting e tutela del diritto d’autore, puntando ora anche a sostenere concretamente la crescita artistica dei propri associati.

Annunciato ieri, il Reparto Artistico di Soundreef entra nella fase operativa, aprendo un nuovo capitolo per l'azienda: non solo collecting e tutela del diritto d'autore, ma anche supporto concreto allo sviluppo creativo degli autori iscritti e creazione di nuove collaborazioni musicali. Soundreef, entità di gestione indipendente legittimata all'intermediazione del diritto d'autore in Italia, presenta così un dipartimento pensato per valorizzare il talento interno e trasformare le idee in opportunità reali nel mercato musicale. Tre proposte al mese: come funziona il Reparto Artistico. Il meccanismo è semplice e diretto: gli autori iscritti potranno inviare ogni mese fino a tre proposte musicali, che verranno poi sottoposte all'attenzione di artisti, interpreti e professionisti del settore.

