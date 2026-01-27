Sospensione idrica straordinaria nei comuni di Andretta Guardia dei Lombardi e Morra de Sanctis

La sospensione idrica straordinaria interessa i comuni di Andretta, Guardia dei Lombardi e Morra de Sanctis a causa di una rottura di una condotta. I lavori di riparazione, condotti da Acquedotto Pugliese, sono necessari per ripristinare l’erogazione dell’acqua e garantirne la sicurezza. Si consiglia agli utenti di pianificare eventuali esigenze alternative durante il periodo di intervento.

A causa di una rottura improvvisa di una condotta idrica premente in uscita dall'impianto di sollevamento idrico di Cairano, a servizio del serbatoio di Andretta Monte Airola, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per l'intera.

