sos della cgil per il san bartolomeo chirurgia generale verso il collasso

27 gen 2026

La Cgil evidenzia una situazione critica alla chirurgia generale di Sarzana, che rischia il collasso a causa della carenza di organici. Il personale sanitario lavora con impegno, ma senza interventi immediati, la sostenibilità del servizio è a rischio. È fondamentale intervenire rapidamente per garantire continuità e qualità delle cure, evitando un peggioramento delle condizioni attuali.

Sarzana, 27 gennaio 2026 – “ Chirurgia generale di Sarzana è tenuta in piedi solo dal senso di responsabilità e dalla buona volontà dei medici e del personale in servizio, ma se non arriveranno risposte rapide e concrete sul rafforzamento degli organici, la domanda diventerà inevitabile: che fine farà?». Con queste parole Luca Comiti e Marzia Ilari, segretario generale e segretaria della funzione pubblica per la Cgil, lanciano l’allarme sulla carenza di organico che sta riguardando la struttura del nosocomio sarzanese, chiedendo contestualmente un intervento immediato all’azienda sanitaria e alla Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

