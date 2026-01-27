La Cgil evidenzia una situazione critica alla chirurgia generale di Sarzana, che rischia il collasso a causa della carenza di organici. Il personale sanitario lavora con impegno, ma senza interventi immediati, la sostenibilità del servizio è a rischio. È fondamentale intervenire rapidamente per garantire continuità e qualità delle cure, evitando un peggioramento delle condizioni attuali.

Sarzana, 27 gennaio 2026 – “ Chirurgia generale di Sarzana è tenuta in piedi solo dal senso di responsabilità e dalla buona volontà dei medici e del personale in servizio, ma se non arriveranno risposte rapide e concrete sul rafforzamento degli organici, la domanda diventerà inevitabile: che fine farà?». Con queste parole Luca Comiti e Marzia Ilari, segretario generale e segretaria della funzione pubblica per la Cgil, lanciano l’allarme sulla carenza di organico che sta riguardando la struttura del nosocomio sarzanese, chiedendo contestualmente un intervento immediato all’azienda sanitaria e alla Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos della Cgil per il San Bartolomeo, chirurgia generale verso il collasso

Approfondimenti su San Bartolomeo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Bartolomeo

Argomenti discussi: Sos della Cgil per il San Bartolomeo, chirurgia generale verso il collasso; Borgo San Lorenzo, l'sos del centro nascite: mancano ostetriche e ginecologi; Il piano casa del governo? Non esiste; Metalchimica e Gualapack, Sos esuberi: salgono a 60 i posti di lavoro in bilico.

Cgil, con l'aumento dei requisiti per la pensione rischio 55mila nuovi esodatiL'effetto concreto è quello di dover inseguire requisiti pensionistici che continuano a spostarsi in avanti, con una nuova platea di esodati. Lo sottolinea la Cgil in uno studio spiegando che saranno ... ansa.it

L'allarme della Cgil sulle pensioni: Con l'aumento dell'età si rischiano 55mila nuovi esodatiSecondo il sindacato molti cittadini potrebbero ritrovarsi senza reddito e contribuzione a partire dal 2027. Il campo largo sfida il governo con una mozione sul capitolo previdenza ... today.it

Eccoci anche quest'anno presso l'oratorio di San Bartolomeo di Varazze per la benedizione dei nostri automezzi. Oggi insieme a noi @protezione_civile_aibalbisola @crocerossavarazze la polizia locale e i vigili del fuoco di Varazze. #protezionecivile #varazz - facebook.com facebook