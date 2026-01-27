Sorteggio spareggi Champions League | quando dove vederli accoppiamenti

Il sorteggio degli spareggi della Champions League determina le gare che completano il quadro degli ottavi di finale. Con la fine della fase a gironi, le squadre coinvolte attendono le date e le modalità di visione delle sfide, che rappresentano un passaggio importante nel percorso della competizione. Ecco le informazioni principali per seguire gli incontri e conoscere gli accoppiamenti.

Sorteggio spareggi Champions League. La nuova formula della Champions League entra nel vivo. Con la conclusione della fase campionato alle porte, l’attenzione si sposta sugli spareggi che completeranno il quadro delle squadre qualificate agli ottavi di finale. Un passaggio chiave della competizione, non solo sul piano sportivo ma anche economico, che verrà definito dal sorteggio in programma a fine gennaio. Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 202526 si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 12:00 CET. All’urna accederanno le squadre classificate dal nono al 24° posto al termine della fase campionato, che si concluderà mercoledì 28 gennaio 2026.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Champions League

La Juventus femminile conclude il suo percorso nella fase a gironi della Champions League, sconfitta dal Manchester United e condannata agli spareggi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sorteggi Champions League accoppiamenti importanti delle italiane!!

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?; Sorteggio spareggi Champions League 2025/2026: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e quali squadre partecipano; Sorteggi playoff Champions ed Europa League: quando ci saranno e come funzionano gli spareggi; Champions League, i sorteggi: come funziona, data, orario, tv e la posizione di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli.

Sorteggio spareggi Champions League 2025/2026: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e quali squadre partecipanoLa Fase Campionato di Champions League si avvicina alla conclusione e alle porte c'è la fase a eliminazione diretta: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio degli spareggi. goal.com

Sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?Calendario del sorteggio spareggi di UEFA Champions League 2025/2026 confermato. spareggi: scopri chi affronta chi quest'anno in UEFA Champions League 2025/2026. it.uefa.com

L'Inter sfida il Dortmund per evitare i playoff di Champions League e aiutare la corsa scudetto. Intanto Chivu aspetta Perisic #SportMediaset - facebook.com facebook

Enzo Iacchetti: «Scudetto o Champions League Preferisco il primo, e l’Inter è già in fughetta. Pio Esposito…mi ricorda Van Basten» #milanpress x.com