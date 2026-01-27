Sorpreso con la droga negli slip in zona rossa | arrestato

Nella notte tra domenica e lunedì 26 gennaio, i carabinieri di Padova hanno arrestato un cittadino egiziano di 25 anni in flagranza di reato. L’uomo è stato sorpreso con droga negli slip durante un controllo nella zona di Prato della Valle. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione della criminalità condotte dalle forze dell’ordine locali.

Nella notte tra domenica e lunedì 26 gennaio, i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle, supportati dai militari della Compagnia di intervento operativo (Cio) del quarto Battaglione Veneto di Mestre, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino egiziano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente nel capoluogo, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio concentrati nella “Zona Rossa” dell’area della stazione ferroviaria di Padova.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Prato A 15 anni spaccia a Rieti, trovato con un panetto di droga negli slip e arrestato Un adolescente di 15 anni è stato arrestato a Rieti per detenzione e spaccio di hashish. Mondragone, droga nascosta negli slip: 23enne arrestato lungo la Domiziana Un 23enne di origine nigeriana è stato arrestato dai Carabinieri di Mondragone durante un controllo sulla Domiziana. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Padova Prato Argomenti discussi: Polizia di Stato; sorpreso con la droga in casa: un denunciato.; Sorpreso con oltre 200 grammi di droga in auto, un arresto nel Crotonese; Sorpreso con la droga in via Marradi: in casa una centrale di spaccio; Raffica di controlli contro lo spaccio. Locali, stazioni e parchi nel mirino. Corso Umberto I, sorpreso con droga e coltello. La Polizia di Stato arresta un 18enneNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne egiziano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di ... napolivillage.com Sorpreso con oltre 200 grammi di droga in auto, un arresto nel CrotoneseUn giovane è stato fermato a Roccabernarda con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ... corrieredellacalabria.it #Cronaca Corso Umberto I: sorpreso con droga e coltello. La Polizia di Stato arresta un 18enne - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.