Sorpresa Milano-Cortina | sul web l’hockey batte lo sci La classifica delle ricerche

L’interesse per Milano-Cortina 2026 cresce rapidamente, con oltre il 70% degli italiani che conosce l’evento e intende seguirlo. La competizione sta generando attenzione anche online, con ricerche che mostrano un coinvolgimento superiore a quello per lo sci. Questo trend evidenzia l’importanza di una corretta comunicazione e presenza digitale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Meno di due settimane al via. La febbre per Milano-Cortina 2026 sale. Secondo Ipsos, oltre il 70% degli italiani conosce l'evento e ha intenzione di seguirlo. Ma cosa accade online? Quali sono le discipline che accendono davvero la curiosità prima dell'accensione del braciere? Una ricerca di Casinos.com, basata sui dati di Google Trends dell'ultimo anno, ribalta i pronostici tradizionali. Non è lo sci il re del web. In vetta alla classifica delle ricerche c'è l' hockey su ghiaccio. Con un indice di interesse di 40, il disco e i bastoni superano tutti. Merito di un immaginario internazionale solido e di tornei sempre più seguiti nei palinsesti.

