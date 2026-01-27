Sora | Vallerotonda L’amico scende dall’auto e lei gliela ruba… I Carabinieri recuperano l’auto e denunciano una 31enne per furto aggravato

Nella giornata di venerdì 23 gennaio, a Vallerotonda, i Carabinieri hanno denunciato una donna di 31 anni per furto aggravato, dopo aver sottratto l’auto di un amico. L’auto è stata successivamente recuperata dai militari. Questo episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel territorio.

Cronache Cittadine SORA VALLEROTONDA – Nella giornata di Venerdì 23 Gennaio, a Vallerotonda, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato

