In questa occasione, si ricorda Luca Proh, giovane calciatore della PentaPiateda, scomparso a causa di una grave malattia. La sua storia rappresenta un esempio di determinazione e coraggio, insegnando l’importanza di non arrendersi mai, anche nelle sfide più difficili. La comunità di Sondrio piange la perdita di un ragazzo che ha lasciato un segno nel cuore di chi l’ha conosciuto.

Luca Proh stroncato da un brutto male, giocava nella Juniores della PentaPiateda. «Ciao Luca, ci hai insegnato cosa vuol dire crederci per davvero e non arrendersi fino al fischio finale». Non è solo una frase. È un testamento morale. A firmarlo sono lo staff e i compagni della Juniores U19 della PentaPiateda, la squadra che Luca Proh non ha mai davvero lasciato, nemmeno quando la malattia lo ha costretto a togliersi la maglia numero 2. Luca se n’è andato domenica sera all’Hospice di Morbegno, nel reparto di Cure Palliative. Aveva 19 anni, viveva a Mossini, frazione di Sondrio, e aveva appena conquistato un traguardo importante: il diploma di maturità all’Itt Mattei nel 2025. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sondrio piange Luca Proh, 19 anni, il calcio e una lezione che resta: ‘Non arrendersi fino al fischio finale’

Approfondimenti su Sondrio Proh

In questa occasione, si parla della scomparsa di Luca Proh, giovane di 19 anni residente nel Sondriese.

È aperta la fase finale del C Gold Award 2025, il premio promosso da Affidabile che valorizza le eccellenze del calcio italiano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sondrio Proh

Argomenti discussi: Luca, il calciatore stroncato a 19 anni da un male incurabile: Ci hai insegnato cosa vuol dire non arrendersi fino al fischio finale.

Un male incurabile spegne il sorriso di Luca Proh a soli 19 anni: Un ragazzo fantastico e solare, pieno di sogniSONDRIO. Un ragazzo fantastico e solare, pieno di sogni. Viene descritto così Luca Proh, 19 anni, il giovane calciatore della squadra Penta Piateda scomparso purtroppo a causa di un male incurabile. ildolomiti.it

Stroncato a 19 anni da un male incurabile: Luca sempre con noiSondrio, la commozione dei compagni di squadra del calciatore Luca Proh: ci hai insegnato cosa vuol dire non arrendersi fino al fischio finale ... msn.com

Sondrio, la commozione dei compagni di squadra del calciatore Luca Proh: ci hai insegnato cosa vuol dire non arrendersi fino al fischio finale - facebook.com facebook