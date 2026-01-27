Solo un tassista su 9 è iscritto al Chiama Taxi di Roma Capitale | allo studio una modifica per renderlo obbligatorio

La partecipazione dei tassisti romani al sistema Chiama Taxi 060609 è ancora limitata. Attualmente, solo uno su nove è iscritto, causando una bassa diffusione del servizio. Roma considera ora di rendere obbligatoria l’iscrizione, per migliorare la qualità e l’efficienza del trasporto pubblico locale. Questa modifica mira a favorire un utilizzo più capillare e sistematico del servizio tra i professionisti del settore.

L'iniziativa non ha avuto il successo sperato, anzi. Il Chiama Taxi 060609 di Roma Capitale è utilizzato da circa 1.031 tassisti sui circa 9.000 attivi in città. Parliamo del servizio, istituito nel 2011, concepito per gestire con un unico strumento pubblico il trasporto non di linea.

Approfondimenti su Roma Capitale

