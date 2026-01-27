Solidarietà all' agente che ha sparato

In un episodio recente, un giovane armato con una replica di pistola si è avvicinato agli agenti, che hanno risposto con l’uso delle armi, causando la morte del giovane. Questo incidente evidenzia le delicate dinamiche tra sicurezza e rischio nelle operazioni di polizia. È importante analizzare le circostanze per comprendere meglio le decisioni prese e le implicazioni legali e sociali di tali eventi.

Alla vista della pistola, i poliziotti fanno fuoco. I colpi sono fatali per il giovane che va loro incontro armato con la replica di una Beretta. Una manciata di secondi, complice il buio e alle 18 in via Impastato a Rogoredo, a bordo del Boschetto della droga, esplodono degli spari. Gli agenti della Polizia di Mecenate stavano arrestando un presunto spacciatore che opponeva resistenza, quando si è avvicinata il giovane uomo; i poliziotti avrebbero gridato «alt» e quest'ultimo, un 28enne marocchino irregolare e con precedenti per droga, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati, gli si è fatto incontro minaccioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

