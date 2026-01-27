Sole365 e SpesaSospesaorg® | la solidarietà raddoppia in Campania

Iniziativa di solidarietà, Sole365 e SpesaSospesa.org® rafforzano l’impegno sociale in Campania. La consegna simbolica di un assegno presso Banco Alimentare di Mercato San Severino testimonia l’attenzione alle esigenze della comunità e la collaborazione tra enti per sostenere le famiglie in difficoltà. Un gesto concreto di solidarietà che evidenzia l’importanza di unire risorse e impegno per un territorio più solidale.

Si è tenuta oggi, presso la sede di Banco Alimentare Campania di Mercato San Severino (SA), la consegna simbolica dell’assegno da parte di Sole365 al progetto SpesaSospesa.org®, alla presenza dei rappresentanti delle realtà coinvolte. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Luciano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Banco Alimentare Campania

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Banco Alimentare Campania

Argomenti discussi: Sole365 e SpesaSospesa.org®: la solidarietà raddoppia in Campania; Il nostro direttore Gabriella Bellini tra le premiate di Donna, lo devi a te; S.Anastasia. Gianluca Pellegrino e Vesuvius tra i migliori ristoranti al mondo; S.Anastasia. Passaggio di consegne tra i frati francescani e inaugurazione campo di calcio.

Sole365 SpesaSospesa.org raccolgono oltre 200mila euro in Campania: sono oltre 400mila pastiSole365 e SpesaSospesa.org: la solidarietà raddoppia in Campania. Raccolti oltre 200.000 euro per donare speranza e 402.470 pasti alle famiglie del territorio. Si è tenuta ... ilmattino.it

Comunicato Stampa: Sole365 e SpesaSospesa.org®: la solidarietà raddoppia in Campania.Raccolti oltre 200.000 Euro per donare speranza e 402.470 pasti alle famiglie del territorio. Si è tenuta oggi, presso la sede di Banco Alimentare Campania di Mercato San Severino (SA), la consegna si ... laprovinciacr.it

Sole365 e SpesaSospesa.org®: la solidarietà raddoppia in Campania. Donati 416.986 pasti al Banco Alimentare e a Croce Rossa laprovinciaonline.info/sole365-e-spes… x.com