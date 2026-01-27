L’intervento di La Russa mette in luce il ruolo e le difficoltà dei soldati italiani in Afghanistan. La sua dichiarazione sfata alcuni miti e richiama l’attenzione sulla realtà di chi ha servito lontano dal fronte, spesso affrontando situazioni delicate e rischiose. Questa testimonianza evidenzia l’importanza di un’analisi accurata e rispettosa delle vicende legate alla presenza militare italiana all’estero.

"Sulle mie spalle sono passate più di trenta bare di soldati, che sono andrete uno a uno a prendere agli aeroporti quando tornavano. È stato un peso non indifferente, le devo dire, la cosa più dolorosa di tutto il periodo in cui ho fatto il ministro della Difesa". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un'intervista a La Repubblica, interviene sulle recenti affermazioni di Donald Trump su una scarsa operatività dei contingenti alleati in Afghanistan. E aggiunge: "Conosco bene il modo con cui i nostri soldati si sono impegnati in Afghanistan" portando l'esempio di avamposti come Bala Murghab dove "c'era un gabbiotto di cemento armato dove dovevano infilarsi, perché dalle montagne continuavano a piovere razzi" e spiegando che "era talmente pericoloso che stavano lì solo 2 o 3 settimane e poi ruotavano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Soldati italiani in Afghanistan, La Russa: “Un'enorme bugia dire che stavano lontani dal fronte”

Approfondimenti su Soldati Afghanistan

Le dichiarazioni di Donald Trump riguardo agli alleati degli Stati Uniti in Afghanistan hanno suscitato reazioni e critica, in particolare nel Regno Unito, dove furono uccisi 457 soldati.

Le dichiarazioni di Donald Trump sui soldati italiani in Afghanistan hanno suscitato sorpresa e polemiche nel nostro Paese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ALPINI IN QUOTA, ADDESTRAMENTO ESTREMO IN TEMPI DI GUERRA | 20/09/2025

Ultime notizie su Soldati Afghanistan

Argomenti discussi: Soldati in Afghanistan, Meloni: Frasi di Trump inaccettabili. Retromarcia del tycoon sugli inglesi; Giorgia Meloni replica a Donald Trump: 53 militari italiani caduti e 700 feriti in Afghanistan; Dichiarazione del Presidente Meloni; Perché Trump ha insultato i soldati italiani e offeso tutte le destre?.

Afghanistan, La Russa: enorme bugia italiani lontani dal fronteRoma, 27 gen. (askanews) – Il concetto che sta dietro quelle parole, per come l’abbiamo interpretato, è che erano degli imboscati. Invece il loro desiderio era di fare persino di più di quello che ve ... askanews.it

Meloni: Trump rispetti i nostri soldati in Afghanistan, inaccettabili le sue paroleLa presidente del Consiglio interviene 36 ore dopo le esternazioni a Fox News. La protesta delle opposizioni. Schlein: Come può candidarlo al Nobel? ... repubblica.it

A 83 anni dalla battaglia di Nikolajewka, ricordiamo una pagina drammatica della nostra storia. Una vicenda segnata dal sacrificio di migliaia di soldati italiani in ritirata dalla Russia: uomini stremati, spesso giovanissimi, uniti dalla volontà di sopravvivere insie - facebook.com facebook

Perché #Trump ha insultato i soldati italiani e offeso tutte le destre europee #America #MAGA #guerra #Nato #Afghanistan #Crosetto #Davos #Groenlandia #USA x.com