Società, crolla l’uso del dialetto in famiglia

L’uso del dialetto in famiglia ha subito un forte calo negli ultimi quarant’anni, passando dal 32% al 9,6%, secondo i dati Istat. Questa diminuzione riflette cambiamenti culturali e sociali che influenzano le tradizioni linguistiche nelle famiglie italiane.

In quarant’anni l’uso del dialetto in famiglia è crollato dal 32% al 9,6%. È quanto emerge dai dati Istat. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

