social vietati agli under 15 la camera francese approva il ddl

La Camera francese ha approvato un disegno di legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni. Se adottato definitivamente, la Francia diventerebbe il primo Paese europeo a imporre un limite di età così restrittivo, con l’obiettivo di tutelare i giovani dagli effetti potenzialmente dannosi dei social network. La normativa rappresenta un passo importante nel dibattito sulla tutela dei minori online.

PARIGI, 27 GEN – La camera bassa del Parlamento francese ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. Sostenuto dal governo e approvato dall'Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerà ora all'esame del Senato. Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di età per l'accesso ai social. Questa misura è una priorità per il presidente Emmanuel Macron, che ha definito il voto di stanotte come un "passo importante". (ANSA)

