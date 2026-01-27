La Francia si sta muovendo per limitare l’uso dei social media tra i minori, in particolare gli under 15, con l’obiettivo di tutelare la salute mentale dei giovani. Questa iniziativa segue l’esempio di altri paesi, come l’Australia, che stanno adottando misure simili per promuovere un uso più consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

La Francia segue la strada tracciata dall’Australia: vietare i social ai minori per tutelarne la salute mentale. La camera bassa del Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il ddl, che ha ottenuto 130 voti a favore e 21 contrari, passerà ora all’esame del Senato. La Francia diventerebbe così il primo Paese europeo a imporre limiti d’età per l’accesso alle piattaforme. Il commento di Macron. “Il cervello dei nostri figli non è in vendita, né alle piattaforme americane né alle reti cinesi. Perché i loro sogni non devono essere dettati dagli algoritmi”, ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron a proposito del provvedimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Social e salute mentale, la Francia verso il divieto per gli under 15

Approfondimenti su Social Salute

In Francia, un nuovo progetto di legge propone di vietare ai minori di 15 anni l'accesso ai social media a partire dal 1° settembre 2026.

In Francia si avvia verso l’approvazione di una legge che limita l’uso dei social media ai minori di 15 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Social Salute

Argomenti discussi: Italiani e social network: quasi la metà vorrebbe prendersi una pausa dai social per preservare la salute mentale; Social media e videogiochi: quanto influiscono davvero sulla salute mentale della Gen Z?; Italiani e salute mentale: il 74% ha avuto esperienza con disturbi. Il rapporto Censis; Perché è sempre più urgente parlare della salute mentale di medici e infermieri.

La Francia vota per vietare i social agli adolescenti: «Vogliamo proteggere la loro salute mentale»Dopo l'Australia Parigi apripista in Europa: primo sì al Senato della legge che dovrebbe entrare in vigore a settembre. Vietati i cellulari anche al Liceo ... msn.com

Italiani e social network: quasi la metà vorrebbe prendersi una pausa dai social per preservare la salute mentaleIl Digital Wellbeing Report di Unobravo ha analizzato il rapporto tra italiani e social media mettendo in relazione tempo online, benessere psicologico, relazioni personali e abitudini quotidiane. I d ... vanityfair.it

La camera bassa del Parlamento francese ha approvato un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. Il provvedimento passa ora in senato. #ANSA - facebook.com facebook