Questo smoothie verde con mele Granny Smith, spinaci, agrumi e miele è una ricetta semplice e salutare, pronta in soli 10 minuti. Perfetta per una colazione energetica o uno spuntino rinfrescante, combina ingredienti freschi e naturali per un apporto di vitamine e sali minerali. Una scelta equilibrata per mantenere il benessere durante la giornata senza rinunciare al gusto.

Ricetta veloce e salutare: smoothie verde con mele Granny Smith Val Venosta, spinaci, agrumi e miele. Pronto in 10 minuti, perfetto per la colazione. Uno smoothie fresco, vivace e naturalmente energizzante: è la proposta firmata da Julia Morat – PassioneCooking, che mette al centro la Mela Granny Smith Val Venosta, protagonista assoluta di questa ricetta dal carattere green. La sua nota acidula, resa ancora più brillante dalla spremuta di arancia e limone, crea un equilibrio perfetto con la dolcezza del miele, regalando una bevanda ideale per iniziare la giornata con leggerezza e gusto. La preparazione è semplice e rapidissima: bastano dieci minuti per ottenere due porzioni di smoothie cremoso e ricco di nutrienti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Smoothie verde con Granny Smith: energia e freschezza in 10 minuti

Approfondimenti su Smoothie Verde

Luisanna Messeri. . Chi ha detto che l’inverno non ha le sue insalate Ingredienti: 2 mele Granny Smith, un grumolino di sedano, 6 noci, formaggio pecorino o grana, 1 limone, olio sale e pepe; La cuoca pop della TV Il Club delle Cuoche, Bischeri&Bisch - facebook.com facebook