Skill mismatch | perché le aziende non trovano talenti e come risolvere

In un contesto in cui le aziende faticano a trovare talenti qualificati, il fenomeno dello skill mismatch rappresenta una sfida concreta. Questa discrepanza tra competenze richieste e disponibili influisce sul successo delle imprese e sulla crescita professionale. Comprendere le ragioni di questa situazione e individuare strategie efficaci può aiutare le aziende a colmare il divario e a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro.

Sembra un paradosso, eppure è la realtà quotidiana di migliaia di imprenditori e HR manager italiani. Da una parte, i telegiornali continuano a parlare di disoccupazione e precariato; dall'altra, le scrivanie restano vuote e i reparti produttivi faticano a rispettare le consegne per mancanza di personale. Non stiamo parlando solo di figure iper specializzate o ingegneri aerospaziali, ma di un vuoto trasversale che colpisce quasi ogni settore. Siamo di fronte a quella che gli esperti definiscono una "tempesta perfetta". Il 2026 si preannuncia come l'anno in cui il nodo verrà definitivamente al pettine, costringendo le imprese a confrontarsi in modo serio con il cosiddetto talent shortage.

