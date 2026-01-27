Neal Maupay è ufficialmente un nuovo attaccante del Siviglia. L’operazione dal Marsiglia si è chiusa con un prestito con diritto di riscatto. La società spagnola ha annunciato l’accordo, che porta il francese in Andalusia in vista della stagione in corso.

Mercato Genoa, si riaccendono le sirene estere su Norton-Cuffy: può dire addio già a gennaio! Ecco chi lo vuole Como, il ds Ludi spiega: «La Champions è un sogno, abbiamo un obiettivo molto chiaro! Nico Paz? Tutti dicevano che il Real lo avrebbe ricomprato ma.» Amorim Genoa, affare fatto! Fumata bianca per il nuovo centrocampista: le cifre dell’operazione dall’Alverca Fiorentina, che guaio! Due titolarissimi out col Como per problemi fisici: sono in tribuna! Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Siviglia, ufficiale l’arrivo di Maupay: il comunicato e i dettagli dell’affare dal Marsiglia

Approfondimenti su Maupay Marsiglia Siviglia

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Giovanni Fabbian dal Bologna.

La Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Harrison dal Leeds United, rafforzando il reparto offensivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maupay Marsiglia Siviglia

Argomenti discussi: Calciomercato, le news di mercoledì 21 gennaio; Re dei colpi di testa, ha vinto col Siviglia! Chi è En-Nesyri, l'attaccante che serve alla Juve; Duello tra Juventus e Napoli per Juanlu: il Siviglia fissa il prezzo per la cessione dell'esterno; Intrigo En-Nesyri, la Juve era a un passo ma è spuntato un altro club: cosa succede ora.

Siviglia, in arrivo Maupay dal MarsigliaVisualizzazioni: 0 L’attaccante Neal Maupay è vicino al trasferimento al Siviglia dall’Olympique Marsiglia. Operazione in chiusura in prestito con diritto di riscatto. Un contratto fino al 2030 sembra ... calciostyle.it

Juve, sfuma En-Nesyri? Inserimento del Siviglia, attesa la decisione del giocatoreManca il sì definitivo dell'attaccante, che sta valutando attentamente dopo l'inserimento del club andaluso ... msn.com

Su Lorenzo Lucca sembra che ci sia una accelerata da parte del Siviglia, infatti il club spagnolo pare che abbia offerto un scambio con Juanlu Sanchez anche se una offerta ufficiale non è stata formulata. Se così fosse il Pisa dovrebbe virare su un altro profilo, - facebook.com facebook