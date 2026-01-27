Sistema Montante scatta la prescrizione per l' ex governatore Rosario Crocetta

Il tribunale di Caltanissetta ha dichiarato prescritta l’imputazione di associazione per delinquere a carico di Rosario Crocetta nel procedimento riguardante Antonello Montante. La decisione conclude il processo, segnando un passo importante nel caso giudiziario.

Era accusato di associazione a delinquere ed era finito nell'inchiesta a carico dell'ex presidente di Confindustria nel 2018 L'avvocato dell'ex governatore, Vincenzo Lo Re, ha dichiarato: "Si conclude in questo modo un procedimento protrattosi oltre 7 anni, tra indagini e dibattimento, in cui veniva contestata a Rosario Crocetta la partecipazione ad una struttura associativa composta anche da persone che Crocetta non aveva mai conosciuto e neppure incontrato per caso. Crocetta era stato convocato dalla Procura di Caltanissetta per rendere interrogatorio a maggio del 2018, ma quella convocazione fu revocata 48 ore dopo, e dunque si è ritrovato dentro, e adesso fuori, da questo processo senza toccare palla, se mi è consentita l'espressione calcistica".

Il tribunale di Caltanissetta ha dichiarato la prescrizione per l’accusa di associazione per delinquere semplice nei confronti di Mariagrazia Brandara, ex commissario Irsap e ex sindaco di Naro, e Mariella.

