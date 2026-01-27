La presenza dei curdi a Roma si è manifestata con un sit-in pacifico in Piazza Montecitorio, a sostegno del Rojava e del popolo curdo. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza e solidarietà, senza comunque assumere connotazioni di protesta o clamore.

La comunità curda si è ritrovata oggi in piazza Montecitorio a Roma, di fronte alla Camera dei Deputati, a difesa del Rojava, e a sostegno del popolo curdo. Il scorso 19 gennaio i combattimenti si sono estesi in gran parte del Nord e dell’Est della Siria. Le forze siriane e le milizie jihadiste hanno attaccato la prigione di Al-Shadadi, liberando migliaia di detenuti dell’Isis. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, curdi in piazza a Roma a difesa del Rojava

La situazione in Siria resta complessa, con il recente consolidamento di Ahmad al-Sharaa come figura chiave nel contesto post-Bashar al-Assad.

