sinners in prima tv il film candidato a 16 oscar

Arriva in prima tv, su Sky Cinema I Peccatori (Sinners), il film che ha ottenuto sedici nomination agli Oscar 2026 (la cerimonia della premiazione si terrà lunedì 16 marzo), stabilendo un nuovo record nella storia del premio cinematografico più ambito e prestigioso. Diretto da Ryan Coogler il film ha già vinto due Golden Globe (miglior risultato al cinema e al botteghino e miglior colonna sonora), I Peccatori si è aggiudicato le principali candidature: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale per Ryan Coogler, miglior attore protagonista a Michael B. Jordan, miglior attrice non protagonista a Wunmi Mosaku e miglior attore non protagonista a Delroy Lindo, più altre dieci nelle categorie più tecniche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

“Sinners – I peccatori”, diretto da Ryan Coogler, è il film che ha ottenuto il maggior numero di nomination nella storia degli Oscar, con 16 candidature.

Stasera in prima serata, lunedì 26 gennaio, il film “Sinners – I Peccatori” sarà trasmesso alle 21:15 su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW.

Sinners - I peccatori: stasera in tv su Sky e NOW il film record degli Oscar 2026

Le nomination dei 98° Academy Awards hanno già acceso la corsa: Sinners firma un exploit storico con 16 candidature, mentre One Battle After Another si piazza subito dietro con 13, portandosi in prima fila anche per Miglior Film e Miglior Regia. Il quadro dei - facebook.com facebook