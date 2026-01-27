Sinners il film che ha fatto incetta di nomination agli Oscar è già su Sky | cosa rende I Peccatori il fenomeno del momento

Sinners, noto anche come I Peccatori, è ora disponibile su Sky Cinema. Con 16 nomination agli Oscar, si distingue come il film con il maggior numero di candidature nella storia della manifestazione. Un'opera che ha attratto l’attenzione del pubblico e della critica, confermandosi come uno dei protagonisti del momento nel panorama cinematografico internazionale.

I Peccatori (Sinners), già disponibile su Sky Cinema, è il film del momento: con 16 nomination agli Oscar, è l’opera con il maggior numero di candidature nella storia della prestigiosa manifestazione. Diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan, il film combina generi e temi, dal vampirismo alla musica blues, in un affresco potente sul razzismo e sulla cultura afroamericana. Il regista Ryan Coogler (a destra) con l’attore Michael B. Jordan durante una scena di Sinners (I peccatori) C’è sangue tra i campi di cotone. I Peccatori non è un horror convenzionale: ambientato nel Mississippi degli anni ’30, racconta la storia di due fratelli afroamericani che, tornati dalla guerra e desiderosi di riscattarsi, aprono un juke joint per diffondere musica blues nella loro comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Stasera in prima serata, lunedì 26 gennaio, il film “Sinners – I Peccatori” sarà trasmesso alle 21:15 su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW.

