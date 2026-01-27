Sinner-Shelton Musetti-Djokovic Ecco quando giocano i due azzurri

Da gazzetta.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo articolo vengono illustrate le date e gli orari delle partite di Sinner e Musetti a Melbourne, con focus sulle sfide contro Shelton e Djokovic. Le informazioni sono utili per seguire gli incontri dei due tennisti italiani nel torneo australiano.

Comunque vada, un’altra data storica da aggiungere al libro del tennis italiano. Seconda tornata di quarti di finale all’Australian Open, con due azzurri protagonisti tra gli ultimi otto per il quinto Slam consecutivo. Come allo scorso Us Open, saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Ben Shelton e Novak Djokovic. Il n.2 del mondo giocherà alle 9 del mattino italiane, primo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena. Il n.5, per la prima volta così avanti a Melbourne, come terzo match di un’atipica sessione diurna (dopo i due quarti femminili), non prima delle 4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner shelton musetti djokovic ecco quando giocano i due azzurri

© Gazzetta.it - Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic. Ecco quando giocano i due azzurri

Approfondimenti su Sinner Shelton

Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di martedì

Martedì agli Australian Open vedremo in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Australian Open, Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton: programma e orario tv

L’Australian Open offre appuntamenti di rilievo, tra cui i quarti di finale con Musetti e Sinner.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sinner Shelton

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic: quando si giocano i quarti; Australian Open 2026, Sinner e Musetti nei quarti: orario e programma tv; Sinner batte Darderi in tre set: ora c'è Shelton. Musetti batte Fritz, ai quarti contro Djokovic; Programma Day 11: Musetti-Djokovic non prima delle 4:30, Sinner di mattina.

sinner shelton musetti djokovicSinner-Shelton, Musetti-Djokovic. Ecco quando giocano i due azzurriComunque vada, un’altra data storica da aggiungere al libro del tennis italiano. Seconda tornata di quarti di finale all’Australian Open, con due azzurri protagonisti tra gli ultimi otto per il quinto ... gazzetta.it

sinner shelton musetti djokovicAustralian Open, Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton: programma e orario tvMusetti-Djokovic e Sinner-Shelton saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime ... adnkronos.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.