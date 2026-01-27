In questo articolo vengono illustrate le date e gli orari delle partite di Sinner e Musetti a Melbourne, con focus sulle sfide contro Shelton e Djokovic. Le informazioni sono utili per seguire gli incontri dei due tennisti italiani nel torneo australiano.

Comunque vada, un’altra data storica da aggiungere al libro del tennis italiano. Seconda tornata di quarti di finale all’Australian Open, con due azzurri protagonisti tra gli ultimi otto per il quinto Slam consecutivo. Come allo scorso Us Open, saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Ben Shelton e Novak Djokovic. Il n.2 del mondo giocherà alle 9 del mattino italiane, primo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena. Il n.5, per la prima volta così avanti a Melbourne, come terzo match di un’atipica sessione diurna (dopo i due quarti femminili), non prima delle 4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic. Ecco quando giocano i due azzurri

Martedì agli Australian Open vedremo in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

L’Australian Open offre appuntamenti di rilievo, tra cui i quarti di finale con Musetti e Sinner.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

