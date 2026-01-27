L'articolo fornisce informazioni su orari, precedenti e modalità di visione delle partite di Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic agli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti alla ricerca della semifinale degli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica sul cemento di Melbourne. I due azzurri scenderanno in campo mercoledì 28 gennaio 2026 nelle loro due partite dei quarti di finale: Sinner, due volte campione in carica del torneo, affronterà lo statunitense Ben Shelton nella sessione serale, mentre Musetti sfiderà il serbo Novak Djokovic nel pomeriggio australiano. Entrambi i match si disputeranno sulla Rod Laver Arena di Melbourne Park, il campo principale del torneo. I vincitori si aggiungeranno ai primi due semifinalisti del tabellone maschile, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic, il 28 gennaio agli Australian Open 2026: orario, precedenti, dove vederli

Il 20 gennaio 2026, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti esordiranno agli Australian Open.

L'Australian Open prosegue con le sfide di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

ORARI UFFICIALI NON PRIMA DELLE 04.30 ROD LAVER ARENA MUSETTI-DJOKOVIC ORE 09.00 ROD LAVER ARENA SINNER-SHELTON