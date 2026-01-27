Sinner-Shelton Australian Open 2026 | orario tv programma streaming

L'articolo fornisce dettagli sull'incontro tra Sinner e Shelton agli Australian Open 2026, inclusi orario, trasmissione televisiva, programma e opzioni di streaming. Si tratta di un appuntamento importante nel torneo di tennis, con il match previsto per mercoledì 28 gennaio, a partire dalle 09:00 in Italia.

Jannik Sinner giocherà non prima delle 09:00 italiane contro Ben Shelton il suo quarto di finale agli Australian Open 2026 mercoledì 28 gennaio. La decisione degli organizzatori è stata questa e quindi sessione serale australiana per il n.2 del mondo, dopo le polemiche che c’erano state rispetto alla scelta fatta nel confronto di terzo turno contro Eliot Spizzirri, con tutti gli annessi e connesi. Al di là di questo discorso, Jannik è determinato a proseguire nel proprio cammino, affrontando un avversario che sembra più solido rispetto alle versioni precedenti. Per questo, anche se lo storico è nettamente favorevole all’azzurro (8 vittorie su 9 partite per il pusterese), non si vuol abbassare la guardia e bisognerà tirar fuori la super prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

