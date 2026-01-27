Sinistra sconvolta dal suicidio di Santangelo ex vicesindaco di Napoli | non ha retto al nuovo processo

Da secoloditalia.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, ha suscitato grande attenzione nel mondo politico. La sua scelta di togliersi la vita, in seguito a un nuovo procedimento giudiziario, ha acceso un dibattito sulla pressione e le sfide affrontate dai rappresentanti pubblici. Questo evento segna un momento di riflessione sulle conseguenze di procedure legali e sulla salute mentale di chi lavora nel settore pubblico.

Il mondo politico è sotto choc per il suicidio di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli all’epoca della giunta di Rosa Russo Iervolino. L’ex politico, che aveva 89 anni, si è gettato dalla sua abitazione all’ottavo piano in Corso Vittorio Emanuele. Santangelo, 89 anni, doveta tornare a processo il 6 marzo. Come riporta il Riformista «un gesto estremo arrivato poche settimane prima dell’ennesima udienza a cui avrebbe dovuto partecipare il 6 marzo prossimo». Sarebbe stata la prima udienza di un nuovo, infinito, processo per la vicenda di “Bagnoli Futura“, società pubblica che si è occupata in passato della bonifica dell’ex area Italsider e di cui Santangelo era presidente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

sinistra sconvolta dal suicidio di santangelo ex vicesindaco di napoli non ha retto al nuovo processo

© Secoloditalia.it - Sinistra sconvolta dal suicidio di Santangelo, ex vicesindaco di Napoli: non ha retto al nuovo processo

Approfondimenti su Napoli Politica

L’ex vicesindaco di Napoli Tino Santangelo morto suicida, la famiglia: “Il processo Bagnoli non c’entra”

L'ex vicesindaco di Napoli, Tino Santangelo, è deceduto in modo tragico.

È morto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli

È venuto a mancare Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, scomparso all’età di 89 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.