Sinistra sconvolta dal suicidio di Santangelo ex vicesindaco di Napoli | non ha retto al nuovo processo

La morte di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, ha suscitato grande attenzione nel mondo politico. La sua scelta di togliersi la vita, in seguito a un nuovo procedimento giudiziario, ha acceso un dibattito sulla pressione e le sfide affrontate dai rappresentanti pubblici. Questo evento segna un momento di riflessione sulle conseguenze di procedure legali e sulla salute mentale di chi lavora nel settore pubblico.

Il mondo politico è sotto choc per il suicidio di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli all'epoca della giunta di Rosa Russo Iervolino. L'ex politico, che aveva 89 anni, si è gettato dalla sua abitazione all'ottavo piano in Corso Vittorio Emanuele. Santangelo, 89 anni, doveta tornare a processo il 6 marzo. Come riporta il Riformista «un gesto estremo arrivato poche settimane prima dell'ennesima udienza a cui avrebbe dovuto partecipare il 6 marzo prossimo». Sarebbe stata la prima udienza di un nuovo, infinito, processo per la vicenda di "Bagnoli Futura", società pubblica che si è occupata in passato della bonifica dell'ex area Italsider e di cui Santangelo era presidente.

