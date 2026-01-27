La questione della coerenza tra i discorsi sulla memoria e le celebrazioni odierne solleva riflessioni sulla politica e i valori. È importante analizzare con chiarezza il contesto e le implicazioni di queste scelte, evitando giudizi affrettati o sensazionalismi. In un momento di tensioni, un approccio equilibrato aiuta a comprendere le diverse prospettive e a mantenere un dialogo rispettoso e informato.

Con che faccia gli esponenti della sinistra, e più in generale tutti coloro che hanno sparato a zero su Israele per un anno intero, celebreranno oggi il Giorno della Memoria? In quest’ultimo periodo è successo quel che pensavamo che mai più sarebbe successo. E che la reiterazione della Memoria ogni 27 gennaio avrebbe dovuto servire proprio a non far più succedere, temprando le nostre coscienze in modo definitivo. Abbiamo visto cioè rinascere, proprio in Europa e in Occidente, l’antisemitismo. E lo abbiamo visto assumere proprio quella fisionomia ambigua che esso aveva assunto un tempo, a cavallo fra Otto e Novecento, andando a costituire il brodo di coltura ove poi sarebbero maturati i progetti nazisti di “soluzione finale” della “questione ebraica”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinistra ipocrita anche sulla memoria

Arezzo si prepara ad affrontare il dibattito sulla variante urbanistica delle torri in zona Giotto, con Lucacci che critica il progetto definendolo moderno e la sinistra accusata di ipocrisia.

Maiorino del Movimento 5 Stelle evidenzia come la destra dimostri un atteggiamento ipocrita nei confronti del garantismo, applicandolo in modo selettivo.

