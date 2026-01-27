Sindaco e presidente del consiglio comunale di Manoppello invitano Mattarella per il 70esimo anniversario di Marcinelle

Il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, e il presidente del consiglio comunale Davide Iezzi hanno inviato un invito ufficiale a Sergio Mattarella per partecipare alle celebrazioni del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, avvenuta nel 1956. L’evento ricorda una delle pagine più drammatiche della storia mineraria, sottolineando l’importanza di preservare la memoria e il rispetto per le vittime.

Il presidente del consiglio comunale Davide Iezzi e il sindaco Giorgio De Luca di Manoppello, hanno formalmente invitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle celebrazioni di agosto per il 70° anniversario della tragedia del Bois du Cazier dell’8 agosto 1956, quando nella miniera.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

