Signorini ottiene vittoria legale | tutti i contenuti di Corona su di lui devono sparire il web è indignato

In seguito a una decisione legale, Fabrizio Corona è tenuto a rimuovere tutti i contenuti relativi a Alfonso Signorini dal web. La vittoria giuridica stabilisce che ogni riferimento e materiale privato devono essere eliminati, garantendo rispetto della privacy e del diritto all’immagine. Questa sentenza sottolinea l’importanza di rispettare i confini tra vita pubblica e privata nel contesto digitale.

Fabrizio Corona dovrà rimuovere immediatamente online “Falsissimo” e ogni contenuto privato riguardante Alfonso Signorini. Lo ha stabilito il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano, accogliendo il ricorso d’urgenza presentato dal conduttore televisivo. La decisione segna uno snodo cruciale in una vicenda giudiziaria complessa che intreccia accuse gravi, uso dei social media, tutela della reputazione e limiti della libertà di espressione online. Il provvedimento arriva alla vigilia della pubblicazione di una nuova puntata del format web di Corona, che non potrà andare in onda. Per i media e per il pubblico si tratta di un precedente significativo sul ruolo della giustizia nella regolazione dei contenuti digitali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Un giudice ha disposto il blocco di Falsissimo, impedendo a Corona di trasmettere online la prossima puntata e di mantenere i contenuti delle precedenti.

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno inviato richieste ufficiali a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, chiedendo di bloccare e rimuovere i contenuti diffusi da Fabrizio Corona, in particolare quelli relativi al format “Falsissimo”.

