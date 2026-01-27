Con l’arrivo della seconda tranche di aumenti, i prezzi delle sigarette subiranno ulteriori incrementi, influenzando il mercato e i consumatori. Le nuove tariffe, che seguono un primo aumento di 30 centesimi, riguardano marche come Philip Morris, Marlboro Gold, Merit e Chesterfield, con prezzi aggiornati e più elevati rispetto al passato.

In arrivo una nuova ondata di rincari sulle sigarette. In settimana è infatti prevista la seconda tranche di aumenti dopo quello di 30 centesimi già scattato per Philip Morris e altre marche, come Marlboro Gold e Merit, acquistabili rispettivamente al costo di 6,80 e 6,50 euro al pacchetto, e Chesterfield, il cui prezzo per confezione da 20 è salito a 5,80 euro. Stavolta toccherà alle Camel che, con analogo surplus da 30 centesimi, arriverebbero a costare mediamente 6,30 euro a pacchetto. I rincari sono stabiliti dall’ultima manovra di Bilancio: l’intero settore, a fronte di un giro d’affari da 20 miliardi di euro, garantisce allo Stato entrate per 15 miliardi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sigarette, quanto costano dopo l’aumento: i nuovi prezzi

Approfondimenti su Sigarette Prezzi

Nel 2026, i prezzi delle sigarette subiranno aumenti significativi grazie alle nuove disposizioni della legge di bilancio.

A partire da oggi, entrano in vigore i nuovi prezzi delle sigarette per il 2026, stabiliti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sigarette: aumenti a partire dal 2026!

Ultime notizie su Sigarette Prezzi

Argomenti discussi: Quanto costano le sigarette dopo l'aumento: i nuovi prezzi (ora tocca alle Camel); Fumare costa caro: fino a 6,80 euro per un pacchetto, i nuovi prezzi ??; Sigarette, al via la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzo; Prezzo delle sigarette, scatta la seconda ondata di aumenti: i nuovi costi dei pacchetti. La tabella dei rincari in Pdf.

Quanto costano le sigarette dopo l'aumento: i nuovi prezzi (ora tocca alle Camel)Dopo l’aumento di 30 centesimi già scattato per Philip Morris e altre marche (le Marlboro sono ora a 6,80 a pacchetto) tocca alla Camel. Le novità della manovra di Bilancio ... corriere.it

Sigarette più care: scatta la seconda ondata di aumenti. Ecco quanto costerannoDal 27 gennaio nuovi rincari da 30 centesimi a pacchetto. Lo Stato incassa fino a 900 milioni in più nel 2026. E parte la raccolta firme per il referendum 5 euro contro il fumo ... panorama.it

Quanto costano le sigarette dopo l'aumento: i nuovi prezzi (ora tocca alle Camel) x.com

In Italia le sigarette costano di più, ma ancora meno che in gran parte dei paesi europei. Un pacchetto di Marlboro arriva a 6,80 euro, ma il nostro paese resta una delle mete principali del "turismo del tabacco". Di Giovanni Battistuzzi - facebook.com facebook