La vicenda riguarda una coppia che ha messo alla prova la propria domestica nascondendo 100 paperelle di gomma nell’appartamento, per verificare la qualità della pulizia. Un episodio che solleva riflessioni sul rispetto e il trattamento delle persone che lavorano in casa.

Una coppia ha sfidato la domestica. I due hanno nascosto 100 piccole paperelle di gomma nell’appartamento, per vedere se la donna pulisse bene la casa. La sfida ha fatto infuriare il web. I protagonisti della storia hanno condiviso la loro azione sul web. Oltre alle paperelle, i due hanno attaccato un post-it a un barattolo con la scritta: “Alla nostra donna delle pulizie, abbiamo nascosto 100 paperelle in miniatura nel nostro appartamento. Lo facciamo per garantire un lavoro ben fatto! Per favore, lasci tutte le paperelle in questo barattolo”. L’immagine del biglietto firmato “S + J” (le iniziali dei nomi degli inquilini) ha fatto il giro del web, scatenando l’indignazione degli utenti dei social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siete degli stro*zi. Non si trattano i lavoratori in questo modo”: nascondono 100 paperelle in casa per verificare che la domestica pulisse bene

Approfondimenti su Coppia Domestica

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oro vs Argento - che team siete Mini tips Colori freddi -> argento Colori caldi -> oro Colori neutri (come il nero) -> entrambi E ricordate: le regole esistono per essere infrante. Indossate sempre ciò che vi fa sentire a vostro agio e che vi rappresenta. #orovs - facebook.com facebook