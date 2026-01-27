Dopo l’incontro tra cittadini e commissariato, si sono avviati i primi interventi per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza del quartiere, in risposta alle tensioni emerse durante l’assemblea.

Dopo l’incontro di domenica fra cittadini e commissariato, durante il quale i membri del comitato di quartiere hanno espresso tutta la loro preoccupazione per le condizioni di insicurezza della zona, già ieri mattina si sono visti i primi movimenti. Nel parcheggio sotto il cavalcavia dell’Autostrada sono arrivati i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata per consentire l’intervento della Picenambiente, nella mattina di domani. E’ vero che c’è dello sporco da rimuovere, ma si tratta di una mossa propedeutica per spostare il cittadino slovacco che staziona con la sua macchina, non più funzionante, impiegata come alloggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, primi interventi. Tra i residenti c’è tensione

