Sicurezza Conte | Da governo solo annunci ma legislatura sta scadendo

In un contesto di dichiarazioni contrastanti, il tema della sicurezza continua a essere al centro del dibattito politico. Il governo si impegna a mantenere alta l'attenzione sul tema, nonostante le critiche e le difficoltà di una legislatura che sta volgendo al termine. La questione rimane di stretta attualità e richiede un'analisi approfondita delle misure adottate e delle promesse non ancora realizzate.

"Sul singolo episodio non entro, però abbiamo sempre detto del clima generale per quanto riguarda la sicurezza. Fanno tantissimi annunci ma c'è un piccolo particolare: che siamo ormai al quarto anno e sta scadendo la legislatura". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della presentazione del rapporto Svimez 2025 a Napoli, rispondendo a una domanda su quanto avvenuto nel pomeriggio a Milano. "Il governo ha detto che andava tutto bene – ha aggiunto Conte – nonostante abbiamo avuto i numeri aumentati per stupri, rapine, violenze varie. Hanno adottato anche delle riforme che incitano a far scappare delinquenti abituali e spacciatori che devono essere interrogati preventivamente prima dell'arresto.

La sicurezza rappresenta una sfida complessa che richiede politiche sociali e culturali mirate.

