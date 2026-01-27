sicurezza al quarticciolo arrivano 100 telecamere contro gli spacciatori

L'installazione di oltre cento telecamere di nuova generazione nel Quarticciolo mira a migliorare la sicurezza del quartiere. Grazie ai fondi del Giubileo 2025 e agli investimenti del decreto Caivano bis, queste apparecchiature contribuiranno a monitorare e prevenire attività illecite, offrendo un ambiente più sicuro per i residenti e la comunità locale.

Oltre cento «occhi elettronici» di nuova generazione vigileranno sul Quarticciolo, grazie ai fondi del Giubileo 2025, per contribuire alla sicurezza del quartiere già interessato dagli investimenti governativi del decreto Caivano bis. Una strategia complessiva con cui le istituzioni, dal Governo alla Regione fino al Campidoglio, passando per la Prefettura, stanno cercando di sottrarre spazio agli spacciatori che hanno preso possesso della borgata, tenendo in scacco i residenti onesti. L'installazione delle nuove telecamere, potenziate dalla connettività « 5G - Small cells », è entrata nella fase esecutiva e sarà completata per la primavera di quest'anno, al massimo per fine giugno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Vaprio, nuove telecamere di sorveglianza saranno installate grazie a un finanziamento di quarantamila euro proveniente dal Ministero e dalla Regione.

