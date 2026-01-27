Siamo sotto choc Milo Infante rompe il silenzio dopo l’aggressione dei giornalisti di Ore 14

In un contesto di crescente insicurezza, Milo Infante ha commentato l’aggressione ai giornalisti di Ore 14, sottolineando le difficoltà e i rischi affrontati quotidianamente nel reportage di cronaca. La tutela dei professionisti dell’informazione resta una priorità, anche di fronte a situazioni di tensione e minaccia.

Non è un periodo semplice per chi lavora sul campo dell’informazione televisiva. Le troupe sono sempre più spesso bersaglio di intimidazioni e aggressioni mentre cercano di raccontare fatti di cronaca complessi, spesso in contesti difficili. L’ultimo episodio arriva da Milano, dove una sera di lavoro si è trasformata in un incubo per due inviati della trasmissione Ore 14. I fatti si sono consumati nel capoluogo lombardo mentre Francesca Pizzolante e Giovanni Violato stavano realizzando un servizio di approfondimento. I due giornalisti si trovavano in una zona già al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, scossi da quanto accaduto poche ore prima: durante una sparatoria con la polizia, un ragazzo di 28 anni aveva perso la vita nel quartiere di Rogoredo, area da tempo segnata dalla piaga della droga e dello spaccio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Ore 14

In un contesto di crescente tensione, giornalisti di Ore 14 sono stati vittime di aggressioni da parte di spacciatori mentre svolgevano il loro lavoro.

L’aggressione di due giornalisti durante un servizio a Milano evidenzia le sfide della professione giornalistica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ore 14

«Un incubo, siamo sotto choc: vogliamo solo dimenticare». Coppia picchiata e derubata dai ladri all'ora di cena«Siamo ancora sotto choc. Vogliamo solo dimenticare». Le parole arrivano dalla coppia che ha vissuto momenti di terrore nella propria abitazione nel centro di Montevarchi (Arezzo). L’aggressione è ... leggo.it

Aggredita da spacciatori troupe di Ore 14 a Milano, giornalista ferito https://qds.it/aggressione-milano-giornalisti-ore-14-rai-milo-infante/ - facebook.com facebook

Momenti di sbalordimento e tensione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno. Il conduttore Milo Infante chiede a uno degli ospiti del talk "Ore 14" se ha un coltello bilama in casa e per x.com