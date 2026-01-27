Siamo nel Parco naturale non in una discarica Quello che serve è un programma di decoro

Un programma di decoro è essenziale per preservare l’ambiente nel Parco naturale. È importante intervenire con una gestione efficace dell’area, distinguendosi da altre realtà come le pro loco. L’obiettivo è mantenere il rispetto e la cura di uno spazio che rappresenta un patrimonio naturale, senza dover ricorrere a misure drastiche. Soluzioni concrete e una gestione responsabile sono fondamentali per tutelare questa risorsa.

PISA "Serve un programma di decoro, considerando che si tratta di un’area del parco. A differenza della pro loco, come comitato non chiediamo che le persone vadano via: non è questo il punto, ma chiediamo una gestione dell’area. Nemmeno questo intervento riuscirà a dare una svolta definitiva". A dirlo è Anita Faccendoni, presidente del Comitato per la difesa di Coltano, che ha accolto con favore l’avvio delle operazioni di pulizia della discarica "a cielo aperto" in via dell’Idrovora, a fianco del campo nomadi di Coltano. Per Faccendoni si tratta innanzitutto di una questione di degrado, in un’area situata all’interno del parco naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Siamo nel Parco naturale, non in una discarica. Quello che serve è un programma di decoro" Approfondimenti su Parco Naturale Degrado nel parco Maugeri, la denuncia: "Inaccettabile. Serve ripristinare decoro e sicurezza" L'ingresso del Monumento Naturale la Selva di Paliano trasformato in una discarica e "dormitorio" per tir L’ingresso del Monumento Naturale La Selva di Paliano, uno dei tesori naturalistici della regione, si presenta ormai in condizioni di degrado. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Parco Naturale Argomenti discussi: Siamo nel Parco naturale, non in una discarica. Quello che serve è un programma di decoro; Presentazione del film: Il Parco Naturale Sciliar-Catinaccio (lingua tedesca); Giovedì 22 gennaio 2026 – Presentazione Progetto Oltre la Vetta. - Club Alpino Italiano; Parco Maiella: 4 escursionisti salvati. Il Delta del Po e il suo parco naturale: itinerari romantici tutti da scoprireSiamo nel Parco Naturale del Delta del Po, riserva della biosfera Unesco, un mosaico di ecosistemi protetti da boschi, valli d’acqua dolce e salmastre, saline, dune e pinete di rara bellezza. Un’area ... repubblica.it Nel cuore del Parco Naturale dell’Albufera, viaggio alle origini della paella spagnolaAnche quando il meteo non è dalla nostra parte e il cielo è trapunto di nuvole, il sole del tramonto riesce comunque a tingere di leggere sfumature arancioni e violette le acque della grande laguna ... siviaggia.it Livello Caraibi a Lido Pizzo . Siamo nel parco naturale Isola di Sant’Andrea e punta pizzo tra Mancaversa e Gallipoli e che dire … zona Open. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.