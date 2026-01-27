’Siamo Longiano’ per Budrio 140 firme per la videosorveglianza

Il gruppo di opposizione ’Siamo Longiano’ ha raccolto oltre 140 firme per richiedere l’installazione di telecamere di videosorveglianza a Budrio, frazione di Longiano. La richiesta nasce in risposta ai recenti furti e tentativi di furto avvenuti nel quartiere, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza locale e prevenire ulteriori episodi.

Il gruppo di opposizione 'Siamo Longiano' ha presentato in Comune oltre 140 firme per chiedere l'installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza nel quartiere di Budrio, frazione di Longiano, dopo l'ondata di furti, perpetrati o tentati, nei mesi scorsi. Dice il consigliere comunale Giuseppe Lucio che abita in zona: "Dopo un'attenta valutazione, a seguito di incontri con la cittadinanza e con la collaborazione di esperti della sicurezza, assieme ai residenti abbiamo promosso una petizione per chiedere l'installazione di cinque telecamere di videosorveglianza nelle aree più sensibili.

