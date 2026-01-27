Il testo analizza il concetto di sionismo come una condizione che può essere trattata come una malattia, secondo alcune interpretazioni psicoanalitiche. Viene evidenziato un approccio critico che mette in discussione le motivazioni e le percezioni legate a questa idea, inserendola in un contesto più ampio di analisi sociale e psicoanalitica. L’obiettivo è offrire una riflessione equilibrata e informata su questi temi complessi.

Intendiamoci, non hanno nulla contro gli ebrei in quanto ebrei. Anzi, idealmente vorrebbero curarli – e cosa c'è di più amorevole, di più sollecito? Non si è tentato lo stesso per decenni con gli omosessuali, la stirpe di Sodoma di cui parlava Marcel Proust, associandola proprio al popolo ebraico? Tutto sta a mettere in chiaro che il sionismo, prima e più che un'idea politica, è una "psicosi da coloni", diagnosticata da Lara Sheehi, psicoanalista queer di origini libanesi che pratica una terapia antirazzista e decoloniale, e che fino all'anno scorso è stata presidente della Società di psicoanalisi dell'American Psychological Association, la più importante associazione professionale statunitense.

Siamo arrivati al punto da trattare il sionismo come malattia curabile solo da altri malati

